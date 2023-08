A 9 anni punto da calabrone Choc anafilattico fatale

Un bambino tedesco di 9 anni è morto per lo choc anafilattico causato dalla puntura di un calabrone, ad Alessandria. Era in vacanza con la famiglia in un agriturismo. Il piccolo stava giocando in un’area picnic vicino a una stalla, quando l’insetto lo ha punto al collo. Il bambino è arrivato intubato all’ospedale, poi è deceduto. Donati gli organi.