A 69 anni precipita dal muro del Pantheon. L’ipotesi della caduta per scattarsi un selfie

Un volo di sette metri fatale. Una serata che doveva essere di svago nel cuore di Roma, si è trasformata in tragedia per un turista giapponese di 69 anni. Hibino Morimasa, ha perso la vita venerdì sera nella capitale dopo essere precipitato nel fossato del Pantheon. Una tragedia che in base a una primissima analisi lascia pensare ad una fatalità ma spetterà alla Polizia, coordinata dalla Procura, chiarire cosa sia avvenuto intorno alle 21.50 in uno degli angoli più frequentati dai turisti a Roma. L’uomo è caduto da un muro perimetrale del monumento, all’angolo tra via della Palombella e via della Rotonda, alle spalle dell’ingresso principale della chiesa. L’allarme è scattato immediatamente, a chiamare i soccorsi è stata la figlia del 69enne. La donna stava trascorrendo una vacanza assieme al padre: i due si trovavano a Roma da alcuni giorni. Per raggiungere il corpo di Morimasa, i pompieri hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon: le condizioni dell’uomo, che nell’impatto con il terreno sottostante ha perso molto sangue, sono apparse subito molto gravi. E il 69enne non ce l’ha fatta.

Gli investigatori ora stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, in attesa che i pm dispongano eventualmente l’autopsia. Al momento le piste seguite sono principalmente due: l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore o, nel tentativo di scattare un selfie, Morimasa potrebbe avere perso l’equilibro cadendo nel fossato.