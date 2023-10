A 4 anni dalla scomparsa. Cerimonia in Senato in ricordo di Bonaiuti

Un "tributo collettivo" a Paolo Bonaiuti (nella foto), giornalista, storico portavoce di Berlusconi e più volte sottosegretario, si è tenuto ieri in Senato a quattro anni dalla sua scomparsa. All’’iniziativa – organizzata da Giorgio Lainati – hanno dato il loro contributo il presidente del Senato Ignazio La Russa, con un messaggio, Bruno Vespa, Pier Ferdinando Casini, la direttrice di QN Agnese Pini, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, e giornalisti come Susanna Petruni o Attilio Romita, che hanno gettato luce soprattutto sulla sua lunga attività di giornalista, dagli esordi al Giorno fino alla vicedirezione del Messaggero, prima di scendere in politica a fianco di Berlusconi nel 1996. Nel suo messaggio, La Russa ha parlato di "omaggio doveroso nei confronti di un vero servitore delle Istituzioni". Il presidente del Senato ha sottolineato come questo "autorevole giornalista", sia stato protagonista, nella "trasformazione della comunicazione politica" a fianco di Berlusconi.