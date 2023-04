A 27 anni vuole uccidersi e sale sul ponte Salvata da un carabiniere

Scavalca la balaustra di un ponte, raggiunge una ragazza che stava per suicidarsi lanciandosi e la convince a venire via assieme a lui. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha messo in salvo – l’altra notte – una giovane che voleva buttarsi dal ponte Meier ad Alessandria. È stata la mdre della 27enne, che era in videochiamata con la figlia, a chiamare in aiuto i carabinieri telefonando al 112. Uno dei militari – come ricostruito in una nota dell’Arma – ha scavalcato la balaustra e l’ha raggiunta, sedendosi vicino a lei. Poi le ha parlato a lungo, come si vede anche da un filmato che ritrae i due sul ponte. Fidandosi dell’uomo, la ragazza si è fatta aiutare a tornare sulla piattaforma pedonale. Affidata ai sanitari del 118, è stata quindi trasportata in ospedale.

Nel pomeriggio di ieri la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda scrivendo un messaggio su Twitter: "Grazie all’Arma dei Carabinieri per l’umanità, la sensibilità e il coraggio con cui hanno salvato la vita di questa ragazza".