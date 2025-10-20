A 19 anni pestata dall’ex. La polizia: "Siamo qui". Ma l’arrestato torna libero

Ci sono voluti sette minuti e 12 secondi per rintracciarla in diretta telefonica e accorrere a salvarla. Tanto ha impiegato la polizia di Stato – allertata da un amico della ragazza – a risalire al cellulare di una diciannovenne che, terrorizzata, si trovava a bordo di un autobus dove l’aveva tallonata il suo ex dopo averla aggredita. Lui di anni ne ha 45, ha precedenti per droga ed è stato arrestato in flagranza. Ma in carcere è rimasto solo 48 ore: il giudice l’ha rimesso in libertà applicando, come chiesto dalla Procura, la misura del divieto di avvicinamento. Una decisione definita "assurda" dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Proprio mentre a Milano ieri sera sfilavano in centinaia al corteo per ricordare Pamela Genini, assassinata a 29 anni il 14 ottobre nel suo appartamento del quartiere Gorla dal cinquantaduenne con il quale aveva una relazione da circa un anno e che voleva lasciare.

A Varese la diciannovenne l’altro pomeriggio è stata picchiata dall’ex a una fermata del bus. Sul pullman la ragazza è salita spaventata e in lacrime: lui l’ha seguita. Da quel mezzo sarebbe poi dovuta scendere, ritrovandoselo ancora davanti. Non sapeva la diciannovenne che un conoscente aveva assistito all’aggressione e chiamato il 112, fornendo anche il nome della giovane. I poliziotti della Sala operativa della Questura varesina hanno rintracciato il cellulare della ragazza e ingaggiato un salvataggio in diretta. Al telefono un agente ha saputo guadagnare la fiducia della ragazza che, sotto choc, non riusciva a ricordare che linea avesse preso: "Adesso ci siamo noi – l’ha rassicurata l’operatore – Siamo qui per te". Parole che hanno calmato la giovane, mentre con domande mirate il poliziotto cercava di individuare dove il bus si trovasse. "Cosa vedi? C’è un supermercato? C’è una rotonda? Rispondi solo sì o no". E così gli operatori sono riusciti a individuare l’autobus. "Queste sirene arrivano per te", ha detto infatti a un certo punto l’operatore alla diciannovenne, che ha sentito le sirene avvicinarsi.

Le volanti hanno così bloccato il pullman mentre il quarantacinquenne, vedendo gli agenti salire sul bus, si è nascosto tra i sedili. E mentre l’aggressore tentava l’impossibile, ovvero di non farsi trovare, la ragazza si è alzata e si è lanciata verso gli agenti: "Mi ha picchiata ancora", ha urlato piangendo. Lei aveva posto fine alla relazione il 30 settembre e già in quell’occasione lui l’aveva pestata. Pochi giorni dopo aveva anche diffuso per vendetta due scatti intimi della ragazza su WhatsApp e lei lo aveva denunciato per revenge porn. Poi l’escalation fino all’aggressione che ha fatto scattare le manette. Interrogato dal giudice di Varese Alessandro Chionna, il quarantacinquenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come richiesto dal pm Luca Petrucci, il gip ha disposto il divieto di avvicinamento e, 48 ore dopo l’arresto, l’uomo è tornato libero. Solo se violerà il divieto, la misura potrà aggravarsi fino al carcere.

Sulla vicenda è intervenuto il governatore lombardo Attilio Fontana: "Unire le forze e far prevalere la solidarietà, mai come in queste situazioni, è fondamentale. Tutto ciò nel rinnovare l’appello alle vittime di denunciare prontamente ogni avvisaglia di comportamenti anomali, rivolgendosi anche ai Centri antiviolenza della Regione. Ultima considerazione: è assurdo che l’aggressore sia già stato rimesso in libertà". E prima della fiaccolata milanese per Pamela Genini, il sindaco Giuseppe Sala ha osservato: "Chi è in una situazione quasi di ricatto, fa fatica a denunciare. Allora bisogna che la famiglia, la comunità e gli amici abbiano questo coraggio. Quindi il richiamo è che chi ha segnali denunci, denunci, denunci".