A 16 anni pestato dal branco. Lo salva un autista di bus

"Erano in quattro contro uno, ho azionato il freno a mano e li ho messi in fuga". Un autista dell’Atv, l’azienda di trasporto di Verona, ha salvato un 16enne dalla furia di quattro coetanei, a pochi passi dalla scalinata di Palazzo Barbieri. Il giovane è stato circondato e preso a calci, pugni e schiaffi per aver negato un euro. Mentre altri ragazzini filmavano il pestaggio (nella foto), solo l’autista del bus, fermo a un semaforo, ha avuto il coraggio di scendere e mettere in fuga gli aggressori.