A 14anni vittima dei bulli. Gli rubano le scarpe, torna a casa scalzo

È andato a scuola indossando le sneaker nuove di zecca, acquistate con fatica dopo aver messo via per mesi (e con pazienza) i soldi delle paghette e dei lavoretti, ma è tornato a casa scalzo. Vittima del furto un quattordicenne di Valdobbiadene (Treviso) che si è visto portare via le preziose calzature dagli spogliatoi della palestra di un istituto. Non solo. Quando i genitori del minorenne si sono rivolti al personale scolastico per protestare, si sono sentiti dire che permettere al figlio di indossare in classe calzature così costose è stata una "leggerezza" imperdonabile.

La doppia umiliazione oltre ad aver scosso mamma e papà, ha colpito anche il minorenne che non parla quasi più con nessuno. Per ora ai carabinieri non sono arrivate denunce ma la vicenda è rimbalzata sui social network. Negli ultimi tempi Valdobbiadene è stata teatro di una serie di episodi violenti legati ai minorenni.