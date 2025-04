A 11 anni soccorre e salva la nonna. Il coraggio di Gioele: "Un eroe"

"Mio figlio è un eroe". L’emozione spezza le parole in gola, ripensando al dramma scongiurato e al coraggio di Gioele. A undici anni, ha salvato la vita alla nonna, colpita da una crisi convulsiva. Francesco Boncompagni, il babbo di Gioele, racconta quei drammatici momenti. Lui era al lavoro in ufficio, quando riceve la chiamata concitata del figlio che lo avverte: "Corri, la nonna sta male".

Lei, 61 anni, sta tagliando la siepe del giardino di casa, a due passi dal centro di Arezzo. Il nipote è poco distante: gioca a pallone inseguendo i sogni leggeri della sua età. All’improvviso la nonna si sente male, si aggrappa alla ringhiera e lui intuisce subito il pericolo. La raggiunge, la sorregge adagiandola lentamente a terra evitando così una caduta rovinosa. Poi col telefonino chiama il 118. In classe Gioele ha frequentato le lezioni di primo soccorso Asso, progetto che la Misericordia porta in tutte le scuole. E sa che le prime manovre sono fondamentali. Lo accompagnano gli specialisti dell’emergenza dalla sala operativa del 118 che grazie alla descrizione dettagliata del ragazzo, mettono a fuoco la situazione. Gioele posiziona la nonna su un fianco e la protegge avvolgendola in una coperta. Segue le indicazioni, in attesa dell’ambulanza della Misericordia. Il trasferimento in ospedale ma senza conseguenze gravi. E ieri l’abbraccio con il suo Gioele.

Lucia Bigozzi