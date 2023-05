A 11 anni sgrida la Ferragni per la foto hot Lei replica: "Puritani arrabbiati? Perfetto"

"Ma qual è il senso della foto? Fin dove arriva il narcisismo?". "Se vedessi mia mamma farsi queste foto rimarrei choccata". "Così è pornografia". Sono alcuni fra le centinaia di commenti sotto una foto hot postata da Chiara Ferragni su Instagram. Tra i commenti è diventato virale quello di una 11enne: "Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude. Non lo trovo un bel messaggio". Parole che hanno suscitato la reazione della Ferragni, che ha replicato: "Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare e farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e, anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo". Infine la chiosa: "Faccio incazz... i puritani? Missione compiuta".