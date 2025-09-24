Da quando il 4 ottobre torna festa nazionale (e non si lavora). Il caso San Francesco finisce sul Guardian

Roma, 24 settembre 2025 – Il 4 ottobre potrebbe diventare festa nazionale. La proposta è stata avanzata alla Camera dei Deputati da Noi Moderati e ha ricevuto 247 voti a favore, a fronte di 8 astensioni e 2 votazioni contrarie. La parola ora passa al Senato, ma l'obiettivo che trapela dagli uffici governativi è quello di istituire la celebrazione in occasione della ricorrenza dell'800esimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi in programma nel 2026.

L'aula di Montecitorio

Una volta approvata in via definitiva, l'ordinamento inserirà automaticamente la data in questione all'elenco delle festività nazionali sul calendario. In questo caso, entrerebbero in voga per la suddetta giornata gli orari festivi nei luoghi di lavoro e i divieti di compiere determinati atti giuridici. Una decisione che ha fatto eco mediatico anche in Inghilterra, visto che ne ha parlato anche uno dei quotidiani più importanti del paese come il 'Guardian'.

Per Bologna, che già il 4 ottobre festeggia il suo patrono, san Petronio, non cambierebbe nulla dal punto di vista organizzativo (visto che scuole e uffici pubblici sono già chiusi per la festività cittadina) e non ci sarebbe quindi, a differenza di quanto avverrebbe in altre città d’Italia, un giorno di riposo in più nel calendario lavorativo.

"Un richiamo alla pace"

Una proposta di legge che ha riscontrato un successo bipartisan quella votata alla Camera nella giornata di mercoledì 24 settembre. “Noi Moderati ha fatto sua la proposta del poeta Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco – ha dichiarato l'onorevole Maurizio Lupi –: vediamo la proclamazione di un giorno di festa nazionale nel suo nome come richiamo alla pace, alla coesione e alla lezione di fede e spiritualità". Già considerata come una giornata di solennità civile, la decisione di istituire il 4 ottobre come festività nazionale potrebbe essere arrivata dopo diversi dibattiti avvenuti nel corso degli ultimi anni. L'ok definitivo dall'aula parlamentare è stato accolto con entusiasmo dai diversi schieramenti. “In un’epoca di divisioni Francesco unisca” ha affermato il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, mentre il dem Gian Antonio Girelli ha definito San Francesco “la parte migliori di noi” e ha rivelato di avere detto “sì con un certo afflato e con l'augurio che la decisione possa diventare un modo di guardare al futuro per tutta quest'Aula (la Camera, ndr)”. Approvazione anche da parte del Movimento 5 Stelle, che attraverso la propria rappresentante Carmela Auriemma si è espresso in questo modo: “Francesco è per noi una stella polare, abbiamo deciso di nascere il 4 ottobre 2009”.

Le opinioni contrarie

Giudizi più critici nei confronti del disegno di legge sono arrivati dai deputati di Italia Viva e Azione, che si sono astenuti dalla votazione. “L'Italia può permettersi una festività in più?”. È il dubbio sollevato dall'onorevole IV Daniela Ruffino. “Continuiamo ad avere un debito pubblico alto, godiamo già di 12 festività nazionali obbligatorie. Chiediamo meno forma e più sostanza”. Non ha tardato ad arrivare la diretta risposta del deputato di Fratelli d'Italia Lorenzo Malagola, secondo cui “reintrodurre la festività, soppressa nel 1977, non è né uno spreco, né un capriccio della maggioranza, è una questione di identità”. L'approvazione della proposta è stata accolta positivamente anche da Avs, ma non senza qualche polemica: “Se Francesco fosse vissuto ai nostri tempi lo avreste definito un 'buonista' – ha tuonato rivolgendosi alla maggioranza il rappresentante Avs Filiberto Zavatti –, uno che sta sempre dalla parte degli ultimi, che cerca la pace”.

Il significato del 4 ottobre

La giornata legata all'anniversario della morte di San Francesco d'Assisi è nata come solennità civile durante il regime fascista. Durante il settimo centenario dall'avvenimento, che ebbe inizio a partire dal 1926, il governo organizzò un evento speciale al quale aderirono in contemporanea ben 72 paesi differenti. L'immagine del santo venne tuttavia utilizzata da Benito Mussolini come strumento di propaganda, tramandando l'idea dell'immagine di San Francesco come un richiamo alla tradizione italiana. La festività è rimasta celebrata nel nostro Paese fino al 1977, anno in cui i cittadini tornarono al lavoro e a scuola dopo quasi un cinquantennio di interruzione delle attività. Ora, nel 2025, il 4 ottobre potrebbe tornare a comporre il mosaico delle festività che riempiono l'anno solare. San Francesco morì nel 1226 e fu canonizzato due anni dopo all'età di 44 anni, nel 1228, ben oltre 700 anni prima che fosse dichiarato Santo Patrono d'Italia da Papa Pio XII nel 1939.