Val Pusteria, 25enne trovato morto semi decapitato: accanto a lui una motosega

Bolzano, 19 agosto 2024 – Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a far luce sulla morte di Aaron Engl, il 24enne di Terento trovato semi decapitato ieri mattina su un prato a 1.600 metri nella frazione Marga, in Val Pusteria, nei pressi della malga Raffalt dove il giovane lavorava. Accanto al cadavere c’era il suo fuoristrada e una motosega.

I carabinieri della Compagnia di Bressanone, "per la particolarità del ritrovamento, la complessità degli accertamenti e la natura degli elementi raccolti" non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. E proprio la motosega, trovata nelle immediate vicinanze del corpo, potrebbe essere l’arma utilizzata per uccidere il 24enne. Ma non si esclude nemmeno l’ipotesi del tragico incidente dal momento che il giovane, lavoratore autonomo, utilizzava la motosega per la sua attività. Aaron Engl del Wieserhof abitava a Terento con i genitori, aveva un fratello maggiore e una sorella più giovane.

Accurati rilievi sono stati effettuati dai carabinieri investigazioni scientifiche di Trento giunti in un momento successivo insieme ai militari del nucleo investigativo del Comando provinciale di Bolzano. Ieri sul posto si è recato anche il pubblico ministero Federica Iovene. Gli inquirenti hanno definito la scena "complessa” ed “estremamente enigmatica”, anche per questo non viene trascurato nessun elemento utile che possa portare allo sviluppo delle indagini che si preannunciano molto complesse.

Sul posto oltre ai carabinieri, è intervenuto personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Vipiteno, insieme ai sanitari della locale Croce Bianca First Responder e ai volontari del locale Corpo Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Bergrettung Avs. Ieri gli inquirenti sono stati impegnati a lungo nelle operazioni di accertamento, acquisizione di informazioni, sopralluogo e cinturazione della zona interessata.