25 aprile, in corteo gli indiani d’America

Per la prima volta il tradizionale corteo romano per il 25 aprile vedrà la presenza di una delegazione degli indiani d’America. Alla manifestazione organizzata dall’Anpi, infatti, prenderanno parte alcuni appartenenti della Wambli Gleska, un’associazione legata alla tradizione dei Lakota Sioux. Invece, come ormai avviene da quasi un decennio, anche quest’anno il corteo sarà orfano sia della comunità ebraica sia della Brigata Ebraica, entrambe comunque invitate ufficialmente dall’Anpi, alla luce di episodi

di contestazione avvenute negli scorsi anni da parte di esponenti dei centri sociali.