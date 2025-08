2 agosto Corteo e polemiche

Il dolore e la commozione durante il corteo verso la stazione di Bologna e il triplice fischio del treno in piazza Medaglie d’Oro alle 10.25 si ripetono identici da anni. Ma nonostante i tribunali abbiano scritto la verità giudiziaria sulla strage di Bologna che fece 85 morti e oltre 200 feriti, non mancano – come sempre – scontri e distinguo politici. Una strage che, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il 45esimo anniversario della bomba, "ha impresso sull’identità dell’Italia un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile". Dopo 45 anni di depistaggi e ostacoli, ora ci sono le prove, scandiscono dal palco sia Paolo Bolognesi, nel suo ultimo atto da presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, sia il sindaco Matteo Lepore: gli esecutori materiali furono i terroristi neofascisti, i mandanti Licio Gelli e i membri della loggia massonica P2, che quella strage la idearono, la organizzarono e la finanziarono. Verità dimostrate da sentenze passate in giudicato che, però, non placano polemiche e fischi. Contro la premier Giorgia Meloni, ma soprattutto contro il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fischi che arrivano quando Bolognesi – gli succede da oggi il vice Paolo Lambertini – li cita in alcuni passaggi del suo discorso. "Una cosa – dice riferendosi anche agli screzi che seguirono la cerimonia dell’anno scorso – è il rispetto per le istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di riscritture interessate della storia, che non possiamo far passare". Poi si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio (che anche ieri non ha citato la matrice neofascista della strage, ndr): "Condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici".

E nonostante la bolognese Anna Maria Bernini, ministra dell’Università, nell’incontro in Comune con i familiari delle vittime, parli di "una strage oscena, orrenda, che i magistrati hanno definito di eversione neofascista", per il 2 agosto non c’è pace. Bolognesi prende di punta, oltre a Meloni e La Russa ("che partecipò al funerale del terrorista Nico Azzi"), anche il ministro Francesco Lollobrigida che in alcune chat sul 2 agosto invitava "a tenere un basso profilo sulla bomba alla stazione", poi cita nomi e cognomi per ricostruire i legami tra Msi e destra eversiva, perché "tutti gli stragisti italiani passarono dal Msi". Parole forti che fanno il paio anche con le critiche al direttore generale dell’Archivio di Stato, Antonio Tarasco, autore di una direttiva che, secondo Bolognesi, limiterebbe la consultabilità delle sentenze della strage. Un tema, questo, su cui Bernini si è presa l’impegno di eliminare eventuali ostacoli, mentre il sindaco di Bologna Lepore (che annuncia la nascita sotto le Torri del Parco della memoria democratica di tutte le stragi) intima al governo: "Non osi insabbiare questa verità, ci batteremo per la piena pubblicazione degli atti del 2 agosto".

In piazza anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, i parlamentari emiliani, fra cui Pier Ferdinando Casini ("questa data deve unire), Andrea De Maria, Enza Rando ed Elly Schlein, segretaria del Pd, che ha invitato "anche chi governa a leggersi le sentenze", perché quella che condanna Paolo Bellini "ha scritto sul marmo che c’è stata una matrice neofascista e credo che sia veramente grave che nemmeno oggi il governo sia riuscito a pronunciare queste parole". In tandem, il leader M5s Giuseppe Conte: "È stata una strage neofascista, basta mezze verità".