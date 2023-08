18 migranti morti tra le fiamme a Atene: tragedia al confine con la Turchia

ATENE

Tragedia in Grecia, dove i corpi carbonizzati di 18 migranti, tra cui due bambini, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco nei pressi del parco nazionale della foresta di Dadiàs, nella regione della Macedonia orientale e della Tracia, non lontano dal confine con la Turchia. La foresta è stata colpita da uno dei numerosi incendi che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco greci. Il parco nazionale di Dadiàs, uno dei siti naturali protetti del Paese, si trova a pochi chilometri dalla frontiera segnata dal corso del fiume Evros e per larghi tratti dal muro, lungo 40 chilometri, fatto costruire da Atene per fermare l’ingresso dei migranti dalla Turchia. In questa zona di confine, media internazionali e numerose ong hanno documentato negli ultimi anni le denunce di respingimenti illegali subiti dai migranti e i tentativi dei richiedenti asilo di nascondersi nella boscaglia per non essere individuati e respinti dalle autorità greche.

Dopo gli incendi dello scorso luglio, che hanno colpito il Paese causando la morte di cinque persone e l’evacuazione di migliaia di persone - 20mila solo nell’isola di Rodi - le fiamme tornano dunque a provocare morti in Grecia. I forti venti e le temperature che hanno toccato i 41°C stanno alimentando le fiamme in più regioni del Paese.