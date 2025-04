Francofonte, ucciso a 17 anni: fermato un 22enne

Sarebbe un 22enne di Francofonte, nel Siracusano, l’autore dell’omicidio del 17enne Nicolò Lucifora, accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 aprile proprio a Francofonte. Il 22enne è stato fermato dai carabinieri del Comando provinciale che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura di Siracusa.

A fare ricadere i sospetti degli investigatori su di lui sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza e l'ascolto di alcuni testimoni dell'accaduto. L'omicidio di Nicolò Lucifora si è verificato all'esterno di un locale molto frequentato dai giovani di Francofonte. I carabinieri hanno trovato sul luogo dell'aggressione il coltello a scatto utilizzato per colpire il 17enne. Le indagini proseguono per individuare il movente del delitto.

Il diciassettenne è stato ferito mortalmente con una coltellata giunta probabilmente al termine di una rissa scoppiata per strada. La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e nonostante il rapido intervento dei soccorsi per lui non c'è stato alcunché da fare. I militari dell'Arma hanno interrogato diverse persone che erano presenti in strada al momento della lite. In particolare, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza del ventiduenne con il quale la vittima avrebbe avuto il litigio e che è accusato di aver sferrato la coltellata mortale.