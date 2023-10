1,1 milioni di italiani in ferie a ottobre

Il caldo anomalo spinge il consumo di gelato per difendersi dall’afa e non arrendersi all’arrivo dell’autunno, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una stima della Coldiretti sugli effetti delle temperature praticamente estive dopo un settembre che si posiziona come il secondo più

caldo mai osservato con una temperatura media superiore di 3,1 gradi la media climatica del periodo 1991-2020 secondo gli esperti dell’Osservatorio geofisico modenese Unimore. Un aumento spinto anche dalla presenza dei turisti sulle spiagge e nelle città d’arte con 1,1 milioni di italiani che col sole hanno trascorso almeno qualche giorno di vacanza a ottobre.