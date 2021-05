Roma, 1 maggio 2021 - Celebrazioni in tutta Italia per l'1 maggio. In occasione della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori al monumento alle vittime del lavoro all'Inail, che si trova all'Eur. Il capo dello Stato ha poi fatto rientro al Quirinale per la tradizionale cerimonia. Il Primo maggio rappresenta "un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza", ha detto il Capo dello Stato.

"Si apre una finestra per dare sbocco a una stagione di crescita, per porre riparo a secolari arretratezze e a divari ancora presenti nella Repubblica. L'equità, l'evoluzione sociale si reggono sulla garanzia per tutti dell'accesso al lavoro", ha detto ancora. "Se il lavoro cresce cresce la coesione della nostra società", ha aggiunto Mattarella. "Diritto al lavoro e diritto alla sicurezza sul lavoro: ci sono ancora troppi morti a causa di norme eluse e violate". E ha sottolineato: "Particolarmente pesante è stato l'impatto della crisi sul lavoro femminile, in questi mesi il quadro dell'occupazione femminile è diventato ancora più fragile. La crescita dell'occupazione femminile è condizione essenziale per una vera ripartenza dell'Italia".

Cgil, Cisl e Uil in piazza: tre manifestazioni unitarie, con distanze e precauzioni. "Non la vedo come una festa ma come una giornata di rabbia"; "non è una festa ma è una giornata di mobilitazione": così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, presenta la Festa. Gli eventi sono programmati in tre luoghi "simbolici del mondo del lavoro": a Terni, a Passo Corese (Rieti), all'Ospedale dei Castelli a Fontana di Papa (Roma).

La scelta dei sindacati confederali su come vivere oggi la festa dei lavoratori è doppiamente simbolica: l'emergenza Covid infatti non consente ancora di tornare al tradizionale corteo per un grande manifestazione nazionale. Per i social viene lanciato l'hashtag #1M202.

L'emergenza Covid impone ovviamente di rinunciare al Concertone di piazza San Giovanni: si terrà presso la cavea dell'Auditorium della Musica, con una presenza limitata di pubblico. In tutt'Italia non mancano le iniziative sul territorio, città per città: tra tante, a Milano diretta streaming con "le voci del sindacato e di chi è impegnato nei settori particolarmente coinvolti dagli effetti dall'emergenza sanitaria". A Brescia l'omaggio ai lavoratori di un centro vaccinale. A Napoli il sindacato ha scelto un simbolo di attualità della lotta per il lavoro, lo stabilimento Whirlpool.