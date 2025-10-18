Polvere pirica, la bomba senza congegni di attivazione, l’uomo incappucciato: le indagini sull’attentato a Ranucci

Roma, 18 ottobre 2025 – C'è la pista della malavita organizzata, ma anche quella che riconduce al mondo degli ultras. Le indagini della Dda si muovono in più direzioni per cercare di accertare la matrice dell'attentato a Sigfrido Ranucci. “Quattro o cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare'', ha spiegato ieri lo stesso giornalista di Report al termine della sua audizione alla Procura di Roma.

Il giornalista Sigfrido Ranucci si affaccia dal balcone della redazione di Report per salutare il presidio in sua solidarietà sotto la sede Rai (Ansa)

Secondo le primissime evidenze investigative, l'ordigno rudimentale che semidistrutto due auto della famiglia del giornalista parcheggiate davanti alla sua villetta di Pomezia era composto da circa un chilogrammo di materiale esplosivo pressato, probabilmente polvere pirica. La bomba non aveva timer o congegni di attivazione a distanza: l'autore, o gli autori, dunque, l'hanno lasciata all'esterno dell'abitazione pochi minuti prima della deflagrazione, avvenuta circa 20 minuti dopo il rientro a casa in auto della figlia del cronista. Probabile che chi ha compiuto l'attentato conoscesse gli spostamenti e i tragitti di Ranucci. Come ha raccontato lui stesso ieri sera a 'Il cavallo e la torre' su Rai3. "L'innesco era stato fatto in maniera temporanea, quindi fatto all'istante: questo significa chi lo ha fatto esplodere aveva presumibilmente monitorato il fatto che non c'era nessuno", ma "il sottotitolo di tutta questa vicenda – ha osservato Ranucci – è che chi ha posto quell'ordigno conosce le mie abitudini, perché io mancavo da quattro giorni da casa e il fatto che avesse aspettato quel momento dopo 40 minuti che ero rientrato e che avesse posto la bomba proprio sotto il posto dove io passo sostanzialmente, significa che conosce le mie abitudini e ci dà il senso che può colpire in qualsiasi momento".

Fondamentale sarà ora l'analisi dei residui dell'ordigno, non una 'semplice' bomba carta. E gli inquirenti sperano di ottenere risposte anche dall'analisi delle telecamere presenti nella zona, anche se la più vicina dista oltre 50 metri dalla villetta. I video potrebbero avere carpito movimenti sospetti già ore prima. Un testimone, ascoltato dagli inquirenti, ha dichiarato di avere visto un uomo incappucciato a poca distanza dalla villetta.