Roma, 30 giugno 2019 - Una volta gli orfani li creava la guerra, la carestia, la fame, le grandi epidemie. Adesso li fa lo Stato, che decide, come è accaduto a Lecce ma come era successo altre due volte in precedenza nel nostro Paese, che un bambino nasca senza uno dei due genitori, condannato per sempre a una di quelle condizioni esistenziali, orfano, che ne condizionano l’esistenza e che un tempo sollevavano un moto di pietà unanime. C’erano gli istituti che assistevano gli orfani e le scuole riservate agli orfani. Il tribunale pugliese ha infatti autorizzato una donna a impiantarsi nell’utero un embrione crioconservato del marito per dare alla luce un figlio, che se tutto andrà per il verso giusto, verrà al mondo nel 2020. Peccato per l’uomo sia morto un anno fa a causa di un tumore e il bambino quindi non conoscerà mai suo babbo.

La signora in questione ha intrapreso la sua battaglia legale e ha ottenuto soddisfazione dai giudici, nonostante peraltro la legge parli conceda l’accesso alla fecondazione assistita solo alle "coppie viventi". Le possibilità di interpretazione che i tribunali si consentono molto larghe, non c’è da stupirsi, e così è stato riconosciuto il diritto della donna alla maternità. Peccato però che siano passati in secondo piano i diritti del nascituro, primo tra tutti quello a crescere con un padre e una madre. Certo, la decisione della signora è in qualche modo un atto d’amore, la futura mamma non farà mancare niente al piccolo e se possibile riverserà sul bambino anche l’amore che gli avrebbe riservato il defunto marito, ma la mancanza resta. Autorizzata per legge.