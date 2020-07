Dall’Ilva all’Alitalia, da Autostrade alla cassa integrazione, dalle grandi reti infrastrutturali alle regole del mercato del lavoro, dai cantieri alla riforma fiscale, dalla burocrazia al 5G, è tutto un procedere per annunci, proclami, finanche denunce, tra infinite tensioni e ininterrotti summit. E, anche laddove si arriva per vie traverse e trattative estenuanti a qualche provvedimento (non certo a qualche risultato), è, comunque sia, una decisione "salvo intese": che è come dire non siamo d’accordo su che cosa fare, ma intanto approviamo almeno una copertina e poi si vedrà.

Il dato di fatto che emerge, insomma, è che solo la spinta esterna o, come si dice, il vincolo esterno può "costringere" il premier Giuseppe Conte e il suo governo ad assumere qualche minima decisione. Prendiamo il caso di Autostrade: è solo la sentenza della Corte costituzionale che ha fatto riaprire la pratica. Come solo interventi della magistratura faranno mettere in agenda la chiusura del capitolo Ilva o la soluzione del disastro infrastrutturale della Liguria. E la stessa cosa accadrà per la partita, ancora più rilevante, del Mes e dell’utilizzo delle risorse europee del Recovery Fund: perché, detto per inciso, il Piano nazionale delle riforme firmato Conte-Gualtieri è il classico libro dei sogni neanche originale, mentre il Rapporto Colao e il sunto degli Stati generali sono materiale per gli archivi.

Il punto è che, di questo passo, con le non decisioni e con la paralisi delle scelte andiamo a sbattere contro l’iceberg della rabbia e della disperazione di larghissimi strati della popolazione impoveriti dall’emergenza Coronavirus e dai suoi effetti. A dare l’avviso, del resto, è lo stesso ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ma, almeno per il momento, non si scorge nessuna inversione di rotta: il Titanic Italia viaggia sicuro verso quell’iceberg.