La Corte Costituzionale arriva di nuovo laddove la politica si arrende. Non è la prima volta che accade (e, c’è da giurarci, non sarà l’ultima) che i giudici della Consulta siano chiamati a decidere lungo il confine stringente e delicato della vita e della morte. A decidere, insomma, sulla più eticamente angosciante e irrimediabile delle scelte dell’uomo.

Un compito tanto alto e tanto terribile sarebbe sostanzialmente di altri, del Parlamento, della politica, delle rappresentanze del popolo. Ma tutti costoro hanno abdicato, in questo come in altri casi, al loro dovere di decisori, perché non hanno avuto il coraggio, la forza e la consapevolezza di assumersi la responsabilità di una indicazione di rotta per il Paese.

Calcoli di consenso e guerriglie d’aula, polemiche strumentali e scontri ideologici hanno costituito, di volta in volta, alibi e pretesti, per deputati e senatori, per non decidere sul suicidio assistito, come, più in generale, sul fine vita. Sicché la supplenza della Corte è stata sicuramente un atto di responsabile interventismo di fronte a una politica pilatesca. Un atto, per di più, inevitabile e improcrastinabile di fronte al moltiplicarsi delle esigenti richieste di orientamento da parte di una società inquieta e smarrita.

E’ legittimo, finanche doveroso, avere domande e dubbi sul merito della decisione assunta e siamo sicuri che gli stessi giudici li avranno avuti, ma di sicuro era necessaria una scossa, era sacrosanto un richiamo solenne alla responsabilità delle Camere.

C’è da augurarsi, dunque, che possa accadere ora quel che accadde con la sentenza sull’aborto che fece da rompighiaccio e "costrinse" il Parlamento a legiferare sull’interruzione di gravidanza.

Una sentenza, quella del 1975, che, come ricorda Giuliano Amato, uno dei giudici che ha deciso oggi, "ci immise in un mondo nuovo e non solo per il tema che trattava". Una chiosa che appare ugualmente appropriata per la pronuncia attuale, perché anche ora ci apre "il mondo delle scelte che noi facciamo laddove prima la legge decideva per noi, il mondo in cui la nostra libertà è la nostra responsabilità".

