"L'ho ucciso perché aveva un’aria felice". Sono le parole addotte dal giovane assassino di Stefano Leo, per giustificare il suo delitto. Ma sono davvero delle parole? Un essere umano parla o è la fine dell’umano a gridare, non più a parlare? Il peso di quel perché grava su tutti noi. Difficile nascondere lo sgomento alla prima lettura di questo delirio, corso come il vento nei media per la forza della sua pura crudeltà. La felicità altrui è per qualcuno una colpa?

Ho pensato subito all’atto gratuito di Meursault ne "Lo straniero" di Camus, che spara senza perché, quasi a soddisfare il bisogno di annullare la noia, quello stadio di pura insensatezza del mondo che connota tanti giovani, anche oggi. Ma la spiegazione non spiegata e non spendibile dell’assassino di Torino va ben oltre. Ha un bagliore sinistro di accusa alla felicità, non all’insensatezza del mondo. Evoca infatti il tenebroso corteo dell’odio, i fantasmi dell’invidia, della gelosia, della voglia di annichilire chi paia migliore, dell’insofferenza della felicità agli occhi di chi se ne senta incapace.

Può essere dunque una colpa insopportabile la felicità? Ma un lampo squarcia la nebbia della mia incredulità: quanto malessere è dovuto proprio a questa febbre di confronto sempre perdente per milioni di persone, fra uomini di successo e platea anonima, arresa all’applauso dei protagonisti? E mi sorprende una convincente analogia fra la temperatura del pianeta che sta rapidamente salendo a minacciarne la sopravvivenza e la febbre morale dell’invidia, del senso di inferiorità, dell’impossibilità di riconoscersi perdenti in una società diventata un’arena di combattenti, una vera vasca di squali.

Dove ci si palleggia spesso la conquista di una felicità avvelenata, perché garantita da un marchio odioso, quello di essere fiorita dal compiaciuto sentimento dell’esclusione degli altri. E mi dico che questo giovane assassino è anche figlio della febbre del mondo malato di disamore. Di uno stadio di alienazione che si dibatte fra l’incapacità di riconoscere la felicità quando ti sfiora e il senso di rimprovero che ti suscita poterla riconoscere negli altri, come un’aria spontanea e a naturale. La stessa che aveva il ragazzo dei Murazzi di Torino.