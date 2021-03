Niente è meno scientifico della scienza dei numeri, e quindi da oggi in Sicilia i morti "si spalmano". Pirandellianamente, così è se vi pare. "Spalmare i morti" è proprio quello che si dicevano al telefono tre tecnici della regione Sicilia insieme all’assessore alla Sanità, nel tentativo - stando alle accuse - di alterare un poco i dati dei morti e ritardare i provvedimenti del governo sul colore delle zone riservate alla Sicilia. Solo un poco, alteravano. In fondo "spalmavano" solamente.

Un trucco limitato, verrebbe da dire, che volete che sia segnare a ieri una morte avvenuta oggi, se non ci fosse di mezzo la salute delle persone. I colori delle "zone" non vengono messi a caso, ma nel tentativo di salvare vite.

La Sicilia, la terra dei falsi invalidi e dei falsi forestali, riporta così in primo piano un tema più volte affrontato, ovvero la regionalizzazione delle politiche anticovid decisa dal governo un anno fa, quando i presidenti di regione hanno assunto un ruolo prima mai assunto. La sanità è materia regionale (in quelle a statuto speciale, come la Sicilia, ancora di più) e il governo centrale si è spesso dovuto adattare ai governatori rinunciando a esercitare quella sorta di "clausola di supremazia" che pure l’articolo 117 della costituzione gli assicurava (la profilassi internazionale è materia esclusiva dello Stato). Quasi tutte le regioni hanno mostrato difficoltà, si sono trovate impreparate, e qui non parliamo solo di quelle del sud. Nella vicenda siciliana emersa adesso c’è ovviamente un profilo di grave irregolarità, in sostanza un reato (se tale verrà provato), ma c’è indubbiamente anche l’eco di quella parcellizzazione di competenze, di delocalizzazione e di mancati controlli centrali pagati a così caro prezzo.

Se l’emergenza Covid fosse stata gestita dal ministero, se la raccolta dei dati fosse stata organizzata direttamente da Roma, molte di queste situazioni sarebbero state evitate. Anche perché il sospetto non ce lo toglie nessuno: siamo sicuri che quella accaduta adesso in Sicilia sia stata l’unica operazione di"depistaggio" avvenuta in giro per il paese?