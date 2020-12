A Napoli, la mia città, si dice: "Non è vero, ma ci credo". E vale anche per il sangue di San Gennaro, che fino alla tarda serata di ieri non si era ancora sciolto. In alcuni momenti – e ve lo dice una persona abituata a guardare le evidenze scientifiche per capire se un fenomeno sia vero oppure no – bisogna andare al di là della scienza, che ritiene il miracolo di San Gennaro, così come tutti gli altri miracoli, una falsità. Questi eventi all’apparenza inspiegabili sarebbero infatti generati da fattori esterni che producono qualcosa di eccezionale.

Per gli scettici il sangue di San Gennaro si scioglierebbe per via del calore della mano che regge l’ampolla e non per qualche tipo di intercessione divina. Anch’io credo che sia questa la spiegazione. Ma, come dicevo prima, a volte è necessario andare oltre il punto di vista scientifico. Il miracolo di San Gennaro, diventato santo per aver fermato la lava che scendeva dal Vesuvio, è un miracolo che avviene anche quando il miracolo, quello del sangue, non si verifica. È il miracolo della comunità. È un rito che fa da collante e che non coinvolge solo Napoli. Quando il sangue non si scioglie, come successe alla vigilia della Seconda guerra mondiale, il sentimento di paura può diffondersi velocemente. Ma non facciamoci prendere dal panico: nel 2019 il miracolo avvenne e il 2020, segnato dal Coronavirus, lo sappiamo tutti che razza di anno è stato.