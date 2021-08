Chi pensa che in Italia non ci siano più destra o sinistra dia un’occhiata al dibattito tra le forze politiche sul reddito di cittadinanza. Un dibattito che come spesso accade prescinde da un esame della realtà e si fa invece ingurgitare dal contrapposto portato ideologico delle parti in causa. In particolare da chi l’ha voluto e per mero onore di bandiera lo vuole difendere.

Che il reddito di cittadinanza abbia prodotto esiti fallimentari non avendo creato un solo posto di lavoro è ormai una parte della verità; la verità intera è infatti che i posti di lavoro il rdc li ha distrutti, almeno a sentire il grido di dolore di molti operatori del turistico-alberghiero, che questa estate non trovavano persone, più attratte dal divano dove comodamente ricevevano il reddito che dal lavoro. Una realtà confermata dalla cronaca e dai numeri ormai reperibili ovunque.

Eppure grillini, sinistra e sinistra Pd non riescono ad abbandonare un approccio che in parte è utilitaristico, in parte ideologico. Al primo filone ascriviamo i Cinquestelle. Non è un caso che alle elezioni del 2018 a colorarsi di giallo furono soprattutto quelle regioni che poi hanno svettato in testa alla classifica di utilizzazione del reddito. Parliamo di Sicilia, Campania, Puglia, che uniscono il record di parlamentari grillini a quello dei Rdc erogati. E’ evidente che i parlamentari eletti in quelle circoscrizioni non ne vogliano sentire di cambi. Cercano in sostanza di pagarsi un futuro giro alla Camera o al Senato a spese nostre.

Per la sinistra e la sinistra del Pd il discorso è un po’ più ideologico, come d’altra parte accade sempre da quelle parti, anche se si tratta di una degenerazione dell’ideologia originaria di un vero partito di sinistra. Che invece di difendere misure mostratesi assistenziali, distruttrici di lavoro regolare e un impedimento a chi il lavoro lo vuole creare finiscono per tutelare chi vuole prendere soldi per non lavorare o lavorare al nero. Il "vero reddito di cittadinanza è il lavoro", come ha spiegato il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti. Tutto il resto è pubblicità.