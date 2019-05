Roma, 1 maggio 2019 - Sei partito dall'America, dalla Francia, dal Giappone per visitare l'Italia e ti trovi a Roma, Napoli, Milano o Firenze per vedere il paese più bello del mondo? Niente di meglio. L'importante è che tu non lo faccia il primo maggio quando una parte dei musei, spesso i più famosi, proprio in mezzo a un ponte da tutto esaurito, sono chiusi. Tipo gli splendidi 'Capitolini' a Roma, il celeberrimo Cenacolo vinciano e la Pinacoteca di Brera a Milano, il Palazzo Reale a Napoli e giù con una lista lunga così, ovviamente non limitata alle città più famose. Motivo? E' il Primo Maggio e quindi non si lavora. Le rappresentanze sindacali degli addetti museali, di quei musei, hanno detto no. Evidentemente per buona parte di loro la Festa del lavoro coincide con la festa dal lavoro.

Una questione che va avanti da anni, e anzi, negli ultimi anni è pure migliorata visto che tempo fa la serrata era totale. Segno di una mentalità vecchia e di un modo di intendere il lavoro e il confronto sindacale che in un mondo così veloce, con una concorrenza così stringente in termini di offerta turistica non ha più ragione di esistere. Si lavora quando serve lavorare, quando occorre offrire un servizio degno di questo nome, e non quando fa comodo a chi lavora. Ovvio che le prestazioni festive e superfestive debbano essere retribuite con le adeguate maggiorazioni, magari devono essere previsti turni di riposo compensativi, certo è che l'organizzazione del lavoro non può prendere in considerazione le esigenze solo di una parte. I sindacati che difendano un'impostazione siffatta vivono nell'Ottocento, le dirigenze che non riescono a imporre la logica dell'ottimizzazione del servizio non sono degne di questo nome.