Espressioni come ‘capigruppo congiunta’, ‘bicameralina’, ‘secondo relatore di bilancio ’ procurano l’orticaria al lettore che deve combattere con il Covid o sperare di non prenderselo, stare chiuso in casa, vedere azzerare i profitti e crescere le perdite se non è a reddito fisso e così via. Occorre dunque alzare lo sguardo e chiedersi: un governo, a maggior ragione uno che si regge sull’ “equilibrio degli opposti”, può affrontare il presente e il futuro senza il contributo dell’opposizione? Probabilmente no. Ma l’accordo non è facile. I 5 Stelle non ne hanno gran voglia. Il Pd ha lanciato a Berlusconi la ciambella di salvataggio tentando di blindare Mediaset dall’assalto dei francesi di Vivendi.

La Francia ha già comperato mezza Italia. Ci mancherebbe solo che – dopo aver castrato a Parigi La Cinq del Cavaliere – si prendesse anche la seconda azienda televisiva italiana e magari anche Tim. E Unicredit. E Generali... C’è del patriottismo nella scelta di Zingaretti, ma anche l’obiettivo di sganciare il Cavaliere dall’alleanza di centrodestra. Berlusconi s’è sdebitato parlando benissimo di Conte e di tutto l’ambiente di maggioranza e Forza Italia ha fatto sulla collaborazione passi in avanti. Ma non credo che romperebbe l’alleanza di centrodestra. Che però fatica a trovare una linea unitaria.

L’altra sera Salvini a ‘Porta a porta’ ha detto di essere pronto a un incontro con Conte. Per fare che cosa? Salvini, Meloni e nemmeno il Cavaliere hanno interesse a bruciarsi in una situazione in cui – con l’estensione della zona rossa a Toscana e Campania – è in lockdown quasi metà degli italiani, che diventano i due terzi se aggiungiamo le nuove zone arancione. A meno che il governo non accetti suggerimenti costosi come quello (leghista) di un taglio all’Iva da 20 miliardi (da 4 per cento a zero per pane, latte e altro, dal 24 al 22 per carne, abiti e altro). Il pedaggio dovrebbe essere pesante e riconoscibile, pur senza arrivare a un condono (tassa del 20 % sui depositi in nero). Su un solo punto Conte e il centrodestra sono concordi: un lockdown generalizzato sarebbe rovinoso. Nel trimestre aprile-giugno 2020 il nostro Pil è sceso del 7 per cento, dal doppio al triplo degli altri paesi europei. Non si può replicare, mentre sarebbe opportuno distinguere i colori per province e non per regioni, visto che - esempi tra i tanti - Bergamo ha un quinto dei contagi di Milano e Avellino e Benevento stanno molto meglio di Caserta.

Diverso è il discorso sul programma per prendere (a rate e lentamente) i 209 miliardi del Recovery Fund. Non a caso il nuovo nome di questo stanziamento è Next Generation. E se si tratta su figli e nipoti non possono esserci maggioranze.