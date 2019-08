Roma, 6 agosto 2019 - Nel bel mezzo di un’estate rovente, l’Italia scopre il rischio di trovarsi con un’intera generazione alla deriva. Specie nelle ore notturne. Una banda di giovanissimi assalta discoteche per ingannare la noia e far soldi, godendo della complicità più o meno esplicita di una cerchia piuttosto allargata di amici compiacenti e provocando sei morti; a Bergamo un trentenne trascorre la serata in discoteca e al termine di un diverbio insegue, sperona e uccide due quasi coetanei; in Liguria alcuni ragazzini minorenni all’uscita dalla solita discoteca lanciano cassonetti della spazzatura giù da un costone, e per poco anche qui non ci scappa il morto. Senza contare quando accaduto a Roma dieci giorni fa, con due ventenni americani fatti e strafatti e un carabiniere ammazzato, pure qui con la collaborazione preventiva di ambigui personaggi dello spaccio.

Il quadro è inquietante. Viene da chiedersi che cosa accada nelle notti dei giovani italiani, quanto alcool o droga si mettano in corpo per perdere il lume della ragione, quanta ragione in fin che conti posseggano, chi è che dovrebbe educarli e non lo fa, e anche dove siano quei controlli di cui si sente tanto favoleggiare. Con tutti i decreti sicurezza approvati i confini italiani sono certamente più sotto controllo, e ne siamo contenti perché anche quello era assolutamente un fronte da tener presente e una svolta serviva, ma può bastare tenere alla larga qualche migliaio di migranti se poi si perde di vista il destino di centinaia di migliaia dei nostri giovani? Prima gli italiani.