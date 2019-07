Se ci andrà bene, avremo evitato la procedura di infrazione: e bisognerà ringraziare San Mattarella. Per il resto (e che resto), inutile cercare facili alibi o tesi consolatorie: l’Italia esce dal gioco del Grande Potere in Europa con le ossa rotte.

In una calda giornata di inizio luglio passiamo, in un sol colpo, da tre a zero. Almeno per ora. Avevamo tre posti di comando sui cinque che contano tra Bruxelles, Strasburgo e Francoforte: il governatore della Bce, Mario Draghi, il presidente del Parlamento, Antonio Tajani, l’Alto rappresentante della politica estera, Federica Mogherini. Nel nuovo assetto, al massimo, avremo un commissario (e non sappiamo se davvero con un incarico di primo piano) e un posto nel board della Banca centrale europea. Con una variabile: che oggi sia nominato presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Un pd che con il governo non c’entra nulla, tanto che i leghisti voteranno contro.

Ora, il premier Giuseppe Conte potrà vendere il risultato come meglio crede. Ma i numeri e i pesi dicono che portiamo a casa un risultato striminzito. E il paradosso è che abbiamo votato il nuovo assetto di potere, nella convinzione che possa cambiare anche la politica economica dell’Unione. Si dà il caso, però, che il nuovo presidente della Commissione, la tedesca Ursula von der Leyen, sia uno stimato e tosto ministro della Cdu, non certo una colomba liberal e keynesiana. E si dà il caso che il prossimo governatore dell’Eurotower, la francese Christine Lagarde, abbia diretto, lungo il crinale del rigorismo finanziario, il Fondo monetario internazionale, un’istituzione non certo nota per essere favorevole alla messa al bando delle politiche di austerità.

Dunque, sarà anche vero che, nello scambio sotterraneo, incassiamo lo scampato pericolo della mancata procedura di infrazione. Ma il prezzo è stato elevato. E, soprattutto, senza garanzia per il futuro. Tempo due mesi, ci ritroveremo punto e daccapo: e non sarà certo la presenza di un commissario italiano (anche nel ruolo di uno dei tre vice presidenti) a salvarci dall’ennesimo braccio di ferro sulla nostra prossima legge di Bilancio. E chissà che non ci toccherà rimpiangere Jean-Claude Juncker.