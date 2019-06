Come spesso accade non vincono i migliori e accanto a un vincitore ufficiale c’è sempre un campione morale, che di una gara, specie se non parliamo di una finale dei cento metri o di un match di boxe, ha espresso i valori e incarnato i sogni. E stavolta la vincitrice morale di questa edizione di Ballando con le stelle, il supershow di Raiuno, è senza dubbio Milena Vukotic. Una signora che a 84 anni suonati ha avuto il coraggio, oltre che il fisico, di indossare un tulle da bellerino e misurarsi per settimane con gente molto ma molto più giovane di lei. Confessiamolo, vederla volteggiare leggera come una libellula in quel tulle nero da ballerina classica tra le mani muscolose del professionista che la faceva saltare conme una Carla Fracci sessanta anni fa, ogni volta ci faceva trattenere il fiato. Tanto ardita appariva la manovra e la paura che quella figurina di cristallo si potesse spezzare da un momento all’altro. Ma la splendida Milena non si è spezzata, e arrivata in fondo e ha dato l’ennesima lezione di stile e di classe, con leggera maestria scenica e con solida consistenza umana e personale. Non è mai tardi per fare quello che non si è mai avuto modo di fare, e i limiti sono solo quelli che ci imponiamo noi stessi. Il mondo è là fuori, basta volerlo acchiappare, a vent’anni come a 84.

