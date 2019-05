Recanati, 3 maggio 2018 - Nel giorno in cui un giornalista francese scopre che Leonardo da Vinci “è un genio francese”, il comune di Recanati si accorge di avere tra i propri libri mastri il certificato di nascita di un suo “figlio” noto in tutto il mondo, che contrariamente a quanti molti pensano non è Giacomo Leopardi ma Lionel Messi.

Messi, si proprio lui. “La Pulce”,così lo chiamano, uno che fa gol ogni volta respira e guadagna due milione di euro ogni volta che fa gol. Ragione per cui i solerti impiegati del comune dell'ermo colle hanno inviato un certificato elettorale al loro illustre concittadino, con il quale il 26 maggio prossimo Messi si potrà presentare in un seggio per le europee ed esercitare il suo diritto di voto.

Per via di un lontano antenato emigrato dalle Marche al Sudamerica verso la fine del secolo scorso, la Pulce è infatti metà italiano e metà argentino. Purtroppo per noi però la metà italiana è quella che vota mentre la metà argentina quella che segna. Messi può infatti votare in Italia come un qualsiasi cittadino italiano, ma può giocare solo nella “Seleccion”, la stessa di Maradona. Peccato soprattutto che un secolo e mezzo fa in Argentina e in molti altri paesi del Sudamerica non ci fosse stato un Salvini di turno che al grido di “aiutiamoli a casa loro” avesse ricacciato in mare tutti gli immigrati, così che un po' di quel dna dei campioni poi finito in Argentina, Uruguay e Brasile fosse rimasto in Italia. Qualche mondiale in più l'avremmo vinto di sicuro.