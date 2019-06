Un anno fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivò ai giardini del Quirinale dopo una lunga giornata chiusa dal giuramento del governo Conte. Un anno dopo le celebrazioni del 2 giugno chiudono una settimana difficile per l’alleanza giallo-verde e ne aprono una altrettanto delicata: mercoledì sono attese la risposta dell’Unione europea alla lettera italiana sui conti pubblici e le raccomandazioni economiche. Domenica c’è il secondo turno delle amministrative, i ballottaggi. Che, specialmente in Emilia-Romagna, avranno un significato particolare: votano 13 Comuni, tra i quali centri importanti quali Reggio-Emilia, Ferrara, Forlì e Cesena. Giornata campale per il Pd: vincendo confermerebbe la tenuta, viceversa dovrebbe rifare i conti con se stesso e una regione nella quale la Lega di Salvini è diventata primo partito.

In questo quadro - mentre va in scena il secondo atto della Repubblica delle manine - Mattarella, nel messaggio ai Prefetti, ribadisce il dovere costituzionale di solidarietà tra zone più ricche e zone più povere del Paese, mette in primo piano l’incertezza economica e le difficoltà di essere un paese per giovani, sottolinea la straordinaria opera del volontariato a sostegno della vita civile. Sono argomenti che ci toccano tutti da vicino: l’autonomia regionale è un tema forte della giunta Bonaccini, è meno dirompente rispetto alle richieste di Lombardia e Veneto, ma è probabile che ne segua iter e destini nella trattativa tra Stato e Regioni. Le incertezze economiche e la difficoltà di offrire opportunità alle generazioni più giovani richiama l’emergenza demografica sulla quale, venerdì, ha acceso il faro il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Difficoltà, presenti e future, affatto estranee a regioni benestanti, tanto più in quelle, come le Marche, dove la tenuta economica è molto più a macchia di leopardo e dove le ferite inferte dal terremoto fanno ancora male. Quel che non ha confini, politici e territoriali, è invece la generosità che dà vita ogni giorno al volontariato, alla filantropia, al welfare diffuso, tutti temi cari al Quirinale. Bello pensare a Padre Marella in questa settimana nella quale potrebbe avverarsi quel che la spiritualità popolare ha da tempo dimostrato con l’affetto per il santo di Bologna.