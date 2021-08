Non sappiamo se (con quale peso e con quali esiti) Mario Draghi riuscirà a far entrare l’Italia (e, dunque, l’Europa) nel "Nuovo Grande Gioco" in Asia centrale che oggi passa attraverso un altro tornante decisivo e drammatico della sua secolare dinamica geopolitica. Ma, per una coincidenza di ragioni contestuali, oggettive e soggettive, il nostro premier si trova al posto giusto nel momento giusto, con una dote di credibilità internazionale senza precedenti, addirittura rafforzata dagli ultimi clamorosi esiti della partita afgana, per svolgere una funzione e una missione rilevanti per il destino dell’Unione europea e dell’Occidente dopo la incredibile débâcle-ritirata americana.

Era difficile immaginare, solo fino a qualche settimana fa, il nostro Paese protagonista in uno scacchiere che, come racconta Peter Hopkirk nell’affascinante "Il Grande Gioco - I servizi segreti in Asia centrale", ha visto impegnati "inglesi e russi, per buona parte dell’Ottocento, in Afghanistan, in Iran e nelle steppe dell’Asia centrale", in quello che è stato chiamato anche Tournament of Shadows, il Torneo dell Ombre.

Eppure, come ha scritto l’ambasciatore Sergio Romano, "chi darà un’occhiata alla carta geografica constaterà che i grandi attori hanno cambiato volto e nome, ma i territori contesi o discussi sono sempre gli stessi".

La storia, però, è andata più veloce del previsto e del prevedibile. E siamo già oltre anche il "Nuovo Grande Gioco" degli ultimi decenni. Gli Stati Uniti di Joe Biden, per dirla come va detta, sono al minimo della loro affidabilità come registi dei futuri assetti mondiali. E, nell’ambito dell’Unione europea, Berlino e Parigi sono in una fase di debolezza momentanea ma ugualmente significativa, con Angela Merkel a fine corsa e Emmanuel Macron che deve fronteggiare le elezioni presidenziali.

L’Italia, invece, nonostante la cronica instabilità politica, si trova ad avere un premier con una sua consistente forza autonoma riconosciuta dagli altri attori internazionali. E, come non bastasse, abbiamo la presidenza di turno del G20, che, a differenza del G7, è il consesso con Russia e Cina, Turchia e Arabia Saudita.

Dunque, Draghi si trova nelle condizioni di poter e dover tessere la tela che servirà a traghettare l’Europa e l’Occidente fuori dalle secche della drammatica escalation in Asia centrale. Da qui il suo attivismo in queste giornate, con la girandola di colloqui a tutti i livelli, da Biden a Vladimir Putin, da Boris Johnson a Macron, alla Merkel, agli stessi cinesi. Perché, per una volta, il Grande Gioco passa anche da Roma.