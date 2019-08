Se Matteo Salvini pensava di liquidare in quattro e quattr’otto la pratica Giuseppe Conte si è sbagliato. Il presidente del consiglio ha fatto subito capire di voler vender cara la pelle e, pur nel suo stile compassato, nelle prime due giornate di gestione di questa crisi ha mostrato di voler lasciare il segno, in una misura forse anche maggiore di quanto non sia accaduto in questi quattordici mesi, quando è stato più volte accusato di essere un ‘premier fantasma’, un comprimario tra Salvini e Di Maio.

Probabilmente di concerto con il Quirinale, Conte disegna un percorso per parlamentarizzare la crisi ma soprattutto dissotterra l’ascia di guerra nei confronti dell’ex alleato. Lo fa in parte per un umanissimo sentimento di orgoglio di chi si è visto il lunedì accordare la fiducia al Senato e il mercoledì congedato senza troppe cerimonie, di chi è rimasto deluso da una Lega che solo tre settimane fa aveva ottenuto la nomina di due nuovi ministri, plastica intenzione di procedere oltre con l’esperienza governativa, di chi era stato mandato avanti a condurre una difficile trattativa con la nuova presidente Ue, Ursula Van der Leyen, e poi alla fine è stato lasciato con il cerino in mano. Ma non lo fa solo per questo.

C’è per Conte un discorso di prospettiva, personale e politica. Non tanto perché, come si dice,«ci ha preso gusto», quanto perché il premier intravede uno spazio. È quello del grillismo di governo, il grillismo moderato, il grillismo ‘possibile’, quello che cerca di ispirarsi ai principi fondanti del movimento ma non li abbandona alla propaganda dura e pura, e quindi irrealizzabile, dei Di Battista. È questo lo spazio che Conte, magari in qualche modo di concerto con i Cinquestelle ortodossi con i quali una sua lista potrebbe studiare forme di apparentamento o di intesa, è in grado di ricoprire nella prossima campagna elettorale. I toni durissimi usati contro Salvini, offerti in una dichiarazione limata, letta e riletta e non dal sen sfuggita, appaiono più un programma da campagna elettorale che la rabbia di un uomo che si sente tradito.