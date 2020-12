Quando stamani il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa di fine anno sono molte le risposte che dovrà dare. Non tanto a Matteo Renzi, che gli ha presentato un cahier de doleance di 61 punti, quanto agli italiani. L’Italia è il Paese con il maggior numero dei morti, con il più marcato calo di Pil a livello europeo e una gestione del Recovery Fund che sta seriamente preoccupando la Ue. Lo stesso debutto del piano vaccinale che ci vede drammaticamente indietro rispetto ad altri paesi è un ulteriore atto di accusa e taciamo per carità di patria i dubbi sulle varie riaperture programmate per gennaio a questo punto in serio dubbio

Le bordate contro il governo non vengono più dalle opposizioni, ma delle stesse forze che compongono la maggioranza: Renzi ha definito il Recovery "senz’anima", il segretario Pd Zingaretti ha ieri per l’ennesima volta chiesto "un rilancio" che è un modo gentile per dire che non si è fatto niente, e sempre ieri altre critiche sono giunte anche dal commissario europeo Paolo Gentiloni, Pd anche lui. È evidente a questo punto che l’unica giustificazione addotta da Conte per motivare la propria esistenza, ossia il perdurare della pandemia, non può più bastare. E non si può neppure scaricare la colpa di una eventuale crisi sul "solito" Renzi, che le ultime debacle governative fanno assomigliare più a un grillo parlante che al solito Pierino.

Renzi fa sul serio: possibile un Conte ter

A questo punto chi deve però far capire fino in fondo le proprie intenzioni sono il Pd e in fin dei conti lo stesso Renzi. I dem non hanno ancora chiaro se la propria convenienza sia non staccare il respiratore a un governo debole che li porterebbe alle urne sotto la pressione di una incombente lista Conte destinata a sottrar loro spazio oppure avventurarsi già da adesso verso altre strade, forse più redditizie forse no. Il problema è che non esiste un Pd, ma molti Pd, ognuno legato ai destini e alle ambizioni personali di tanti leader, e non riesce a esprimere non diciamo una linea politica, ma un’idea.

L’altro è Matteo Renzi, che, come dice lui, in questa partita "si gioca l’osso del collo". Un anno fa l’ex premier riuscì a sventare un esito elettorale che pareva destinato a favorire la destra, e tutto il suo mondo gliene fu grato. Adesso alla sua iniziativa politica è affidato il compito di trarre fuori dalle secche una legislatura incagliata su un governo che senza pandemia sarebbe caduto già un anno fa. Se l’esito finale sarà di livello (un nome a caso: Draghi), la politica si rilancerà e l’Italia avrà due anni di respiro davanti fino alle elezioni del 2023. Se invece tutto finirà in un papocchio di bassa lega, come è possibile, sarà lo stesso senatore fiorentino, come dice sempre lui, "a dover nascondersi su Marte".