Nell’acceso dibattito italiano sull’utilizzo del Mes e sugli aiuti da chiedere all’Unione europea stupiscono molte cose. Specie se operiamo un confronto con il dibattito analogo in altri paesi, dove a dire il vero la discussione Mes si/Mes no è rimasta più sullo sfondo. Stupisce soprattutto l’assenza di una contrapposizione approfondita sulla destinazione finale di questri denari, che provengano dal Mes, dalla Bei, dalla Sure, dalla Commissione stessa o da chissà che altro. E’ prevalsa a destra e sinistra la solita tendenza a buttarla in politica, nel senso di una contrapposizione ideologica, di bandiera, da giocarsi poi sul piano del consenso interno. Da una parte e dall’altra. Quasi nessuno ha perso tempo a sufficienza nel dettagliare quale sarebbe a proprio avviso l’utilizzo ottimale dei miliardi di euro attesi da Bruxelles. Anche perché sono molti soldi ma sempre di soldi presi in prestito parliamo, che un giorno andranno restituiti. I tassi sono o potrebbero essere bassi, quindi se spesi bene, per far crescere le opportunità di sviluppo, saranno un ottimo volano per la nostra economia a dispetto della fase recessiva che stiamo attraversando, ma se dissipati in quà e in là, senza un piano organico, rappresenteranno la palla al piede della nostra nazione per i prossimi dieci-quindici anni. Urge in sostanza un disegno di politica economica serio e compiuto, nel centrodestra come nel centrosinistra.

© Riproduzione riservata