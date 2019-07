Nemmeno sarebbe il caso di perder tempo a commentare la squallida e penosa vicenda della professoressa che insulta su Facebook ("Uno di meno") la memoria del povero carabiniere assassinato a Roma. Se ne vergognerà per sempre, spero. Eppure e invece, parlarne si deve. Al di là del caso specifico. E al netto di qualunque distinzione fra schieramenti politici. Si leggono, in Rete, cose barbare da sinistra come da destra, talvolta persino dal centro.

Cose che farebbero indignare, in contemporanea, Aldo Moro, Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante. Perché, davvero, la democrazia (?) della Rete ha liberato gli istinti peggiori di un certo tipo di gente. In Italia come nel resto del mondo. Prima è stata sdoganata la maleducazione, poi è stato esaltato il turpiloquio (vedi alla voce Grillo e il ‘vaffa’ come programma politico, una genialata). E oggi siamo alla sublimazione (si fa per dire) dell’odio. Rispetto zero per l’avversario. Non può essere in buona fede chi la pensa diversamente da te.

Sei favorevole alle infrastrutture, Tav, Gronda eccettera? Sei venduto alla lobby del cemento! Siamo arrivati alla abolizione perfino dell’umana solidarietà in presenza di un lutto. Ammazzano un carabiniere? Uno di meno! Gli immigrati? Tutti ladri, spacciatori, terroristi. Un delirio di ferocia parolaia. Non siamo più alla criminalizzazione del dissenso: sul web siamo alla criminalizzazione dell’intelligenza. Proprio per questo, aggiunge sconcerto al dolore l’allucinante esternazione della professoressa di Novara. Nel senso che è proprio dalla scuola, pubblica e privata, che ci aspetteremmo fossero trasmessi quei valori irrinunciabili per una convivenza civile. Decenza, anzi tutto. Onestà intellettuale. Solidarietà nei confronti delle vittime innocenti. Amore (esatto: amore) per chiunque sia al servizio del bene comune e della sicurezza collettiva. Quando i nostri posteri scriveranno la storia dell’Italia targata 2019, eh, temo racconteranno che un virus di follia, spacciata per libertà, aveva avvelenato i pozzi della democrazia.