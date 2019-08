Roma, 8 agosto 2019 - Si chiamava 'Diabolik', e il nome spesso dice molto. Era un capotifoso della Lazio, ammazzato in un parco di Roma con un colpo di pistola alla testa per motivi che non hanno a che fare con il calcio. A uno dei suoi predecessori al vertice della tifoseria biancoceleste avevano messo il nome di 'er catena', e non perché amava le catene di Sant’Antonio, quanto quelle di ferro che agitava in aria nei faccia a faccia con gli avversari. A Napoli abbiamo conosciuto 'Genny 'a Carogna', anche lui gentiluomo di razza, e sempre a Roma un supporter napoletano fu ucciso fuori dallo stadio cinque anni fa da un rivale giallorosso.

Un quadro inquietante, la cui gravità facciamo fatica a comprendere sui due piedi, e che in fin dei conti ci fa apprezzare il lavoro delle forze dell’ordine che ogni domenica riescono a far svolgere migliaia di eventi sportivi senza troppi incidenti. Visto il livello dei personaggi che li animano, che ci scappi un morto ogni quattro o cinque anni è tutto sommato un miracolo. Ma vale anche interrogarsi sul perché per troppo tempo si sia chiuso un occhio di fronte al fenomeno di un tifo violento, popolato e addirittura talvolta guidato da gente eccessivamente borderline. Le società sportive, molte, non sono immuni da colpe. Troppo spesso hanno tollerato, troppo spesso hanno utilizzato le curve per controllare a loro piacimento gli 'umori' del resto della tifoseria. Prima o poi accade l'irreparabile, e allora tutti si scandalizzano. Ma è troppo tardi.