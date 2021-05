La foto è una foto di cronaca, e subito si avverte: è un’immagine che resterà nella storia, come molte altre di bambini, diventati simbolo di una tragedia, una sciagura, una guerra. Tecnicamente non è perfetta, non lo sono mai le foto vere. La perfezione le renderebbe fredde, lontane. Una guardia civil (di nome Juan Francisco) solleva tra le mani che appaiono enormi un neonato, fragile, di appena due mesi, quasi un bambolotto. Sarà lui, il piccolo, per sempre il testimone per gli ottomila disperati che hanno cercato di varcare la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola.

Forse sarà identificato, forse no, i nomi hanno poca importanza, e sono retorici i commenti di chi siano i colpevoli, i genitori che lo trascinano in una fuga pericolosa, i marocchini, gli spagnoli, noi tutti? È giusto pubblicarla? Non è una nostra esclusiva, non è uno scoop come si dice in gergo, non serve a vendere una sola copia in più. L’Osservatore Romano giorni fa si è giustificato per la foto di due bambini di Gaza feriti su una barella: "Pubblicarla è stata una scelta sofferta". Prima il giornale aveva deciso di no, ha cambiato idea dopo le parole di Papa Francesco. Una lodevole pietosa esitazione, ma hanno compiuto la scelta giusta.

Il piccolo di Ceuta è stato salvato, la guardia civil Juan Francisco potrebbe essere suo padre, e non è un eroe. Solo un essere umano. E torna in mente la foto del piccolo annegato su una spiaggia dell’Egeo, l’estate del 2015. Era Aylan Kurdi, siriano di tre anni. Doveva essere censurata per pietà? Forse grazie a Aylan, in settembre Frau Merkel aprì le frontiere per accogliere un milione di fuggiaschi.

Si chiamava Phan Thj Kim Phuc la bambina vietnamita che fugge ustionata dal Napalm, l’8 giugno del 1972. Anche allora si esitò, perché la piccola era nuda, ma la sua immagine fu l’inizio della fine per la guerra. Nel 1942, un bambino alza le mani nel ghetto di Varsavia sotto la minaccia del mitra di un nazista. Forse si chiamava Arthur Semionek, o Israel Rondel, o Tsvi Nussbaum. Non è certo, come si ignora la sua sorte. Ha il nome di tutti i bambini gasati a Auschwitz. Ma quel soldato si chiamava Josef Blosche, giustiziato il 29 luglio 1969, a Lipsia, con un colpo alla nuca. Non lo avrebbero mai trovato senza la foto di quel bambino che si arrende, e non sa perché. I bambini nelle foto sono vittime ignare, e implacabili testimoni d’accusa. Non vanno nascosti negli archivi.