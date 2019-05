Se proprio non avete nulla da fare e a causa del maltempo siete a casa ad annoiarvi, il prossimo fine settimana potete sempre farvi una passeggiatina sulla cima dell'Everest. Non è proprio dietro l'angolo, ma i prezzi sono modici e la fama assicurata. C'è un solo inconveniente: la fila. Si, per posare i piedi sul tetto del mondo dovrete infatti fare più fila di una domenica sera d'estate di rientro dal mare, e anche lassù, a ottomila metri, dovrete attendere il vostro turno.

Per scattarvi una foto che renda l'idea dell'impresa e non della scampagnata tra amici, sarà un dramma. Un affollamento tale che da inizio dell'anno sono ormai undici i morti tra gli alpinisti che da tutto il mondo corrono in Nepal e si mettono in coda per assicurarsi la gloria. L'ultimo, un americano, in questi giorni. Visto infatti che l'Everest è infatti la montagna più alta del mondo e nello stesso tempo una delle più facili (relativamente) da scalare, è letteralmente presa d'assalto. Da tanti amatori ma ovviamente anche da tante delle guide nepalesi, che non vedono l'ora di sfruttare l'occasione e assicurarsi il business.

E' evidente però che qualcosa non torna. Non solo per i morti, ma anche per la violenza che in qualche modo si commette a danno di un ambiente così delicato come può essere l'alta montagna. Si parla molto di rispetto dell'ambiente, ma alla prova dei fatti troppo spesso le logiche commerciali e in questo caso di tornaconto personale la fanno ancora da padrone.