Uscita di scena la Gran Bretagna, ai saluti Angela Merkel e con Macron alle prese con una campagna elettorale difficile e dagli esiti tutt’altro che scontati (si vota nella primavera 2022), l’Europa ha solo un possibile punto di caduta, un solo leader riconosciuto e riconoscibile per gestire una fase difficilissima quale sarà il post-pandemia, il post-Pnrr e soprattutto il post-semi/ritiro degli Usa dalla scena internazionale. Quel punto di caduta è Mario Draghi. La situazione è troppo fluida perché si possa fare a meno di un riferimento sicuro, e ogni giorno la cronaca ci consegna preoccupanti particolari del quadro che si va componendo. Della figuraccia Usa abbiamo scritto tutto, e non è tanto la foto da Kabul che interessa quanto la prospettiva strategica che gli americani hanno già imboccato da due o tre presidenti a questa parte; di un’Unione europea che fa fatica a riconoscere la propria forza abbiamo detto, della necessità di un esercito europeo anche, dell’incapacità di assumere posizioni comuni sui più elementari e vitali dossier di politica estera pure, e quanto affermato oggi da Orban e ieri dal premier sloveno sui profughi afghani ("non li prenderemo mai") è solo l’ultima spia di uno sfarinamento in atto.

Siamo a un tornante della storia, come lo fummo dopo il ’45, dopo la guerra fredda, dopo Bretton Woods, dopo i trattati di Maastricht. Stiamo in sostanza raccogliendo i cascami della caduta del Muro di Berlino e della globalizzazione. L’Europa ci arriva con leadership deboli, priva del sostegno britannico, e quindi deve fare da sola. Mario Draghi è l’uomo giusto per guidarla, e le posizioni che il premier ha assunto proprio in questi giorni a favore di una soluzione della crisi afghana demandata al G20 più che al G7 (a un quadro allargato e quindi non solo demandato all’Occidente responsabile in buona parte del pasticcio) ne rafforzano la credibilità e la leadership. Il punto però siamo noi, cioè l’Italia. Per quanto un leader sia riconosciuto, autorevole, carismatico, il suo peso risente di quello del paese che rappresenta. Se la Merkel fosse stata il primo ministro dell’Estonia, poniamo il caso, non sarebbe stata la Merkel. Il tutto per dire che l’attuale fase storica chiama in causa anche il sistema Italia. La nostra capacità di tenuta economica e sociale, di rinnovamento, di riforme, di produttività e di crescita. Abbiamo tutti gioito della fantastica estate sportiva italiana, leggendoci anche qualcosa di più dello sport. Il rinascimento italiano. Ora gli Europei e le Olimpiadi sono finite, ora si inizia a fare davvero sul serio. Bisogna correre come Jacobs, passarci il testimone come i fantastici quattro della staffetta, saltare in alto come Tamberi e fare squadra come i ragazzi di Mancini. Saremo capaci?