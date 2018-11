Noi informatici vogliamo tutto di voi: la vostra attenzione, il vostro tempo, la vostra mente. Gli adulti si lamentano che i giovani non leggono libri e giornali: dal 60% al 10% in pochi anni. A noi va benissimo, perché leggere porta via tempo. E se passate tempo sui libri, non state con noi. L’attenzione è la risorsa più preziosa del mondo moderno in quanto inesorabilmente limitata. Se non state con noi, siete con qualcun altro, e noi siamo gelosi. Per riuscire ad avere la massima attenzione, usiamo trucchi sofisticati. Creiamo servizi informatici che vi diano piacere così producete dopamina, un potente neurotrasmettitore legato a meccanismi di ricompensa.

Volete un’informazione? Click, risultato, dopamina. Postate una foto o una notizia? Ricevete uno o più like, dopamina. Giocate online? Vincete, soddisfazione, dopamina. Cercate un amico? Click, lui o lei accetta, soddisfazione, dopamina. Ogni vibrazione del vostro smartphone vi stimola dopamina. Nessun altro vi dà altrettante soddisfazioni. Certo, l’abbraccio di una mamma o di un amore, ma per quanto tempo la mamma vi abbraccia e quante volte vi fa arrabbiare? Noi no, siamo strumenti apparentemente docili, per cui è meglio stare con noi, giorno e notte. Possono trascorrere ore prima che vi rendiate conto di aver perso il portafogli, ma minuti prima che vi accorgiate di non avere il vostro smartphone e, se non lo trovate, vi angosciate. Siamo riusciti a innescare un classico meccanismo di dipendenza: più usate i nostri servizi informatici, più ne diventate assuefatti, più ne dovete usare. Non vi sentite offesi: siete in queste condizioni perché siamo più forti. Qualcuno di noi, più serio, comincia a preoccuparsi di tanta potenza, per cui ha iniziato un processo di autolimitazione prima che altri prendano provvedimenti più drastici. Una volta compresa la situazione, ci sono due domande che tutti dovrebbero porsi: perché abbiamo voluto questo e come se ne esce, perché non c’è dubbio che le dipendenze vadano sconfitte per crescere da persone libere.