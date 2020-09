"Vorrei smettere ma non ci riesco. Ci ho provato, perché sono troppe le volte in cui alla fine mi fa stare male. Però poi ci ricado sempre". Le ragazzine, sedicenni, chiacchierano. Di che parlano? Delle canne? Ieri negli Usa è stato il giorno dello sciopero delle superstar dei social. La nuova suffragetta è Kim Kardashian, che ha aderito al movimento #StopHateForProfit (basta fomentare l’odio in nome del profitto) "congelando" i suoi profili Instagram e Facebook per 24 ore e chiedendo ai suoi discepoli (188 milioni di follower su Instagram e 29 milioni su Facebook) di fare lo stesso: nessun aggiornamento, giù le mani dalla tastiera, no alla disinformazione.

Un suo giorno di sciopero social è un "danno" che ella si autoinfligge – e infligge alle piattaforme digitali che mangiano con lei – di notevole impatto. Non è una goccia nel mare, soprattutto se è un mare di veleno. Sarà stato l’isolamento da Covid, l’utilizzo forzato delle comunicazioni online in quel periodo, ma adesso, riaprendo lentamente gli occhi, appare sempre più evidente l’orrore che anima – un crescendo da Beethoven, uno straziante crepuscolo mahleriano – quell’universo lì, l’universo dei social.

Ci eravamo illusi, anni fa, che Facebook e compagnia avrebbero migliorato le nostre vite: amicizie ritemprate a parte, contatti e dirette attraverso cui esercitare un ruolo attivo e compartecipato nella cosa pubblica, finalmente trasparente. Oggi il potere continua ad essere esercitato dall’alto verso il basso e in basso, la sterminata platea social s’illude di rappresentarsi gareggiando a chi offende e insulta di più, a chi posta più foto in un vortice senza fondo di deliri narcisistici.

Nel documentario The Social Dilemma, grandi manager internettiani ’pentiti’ spiegano che i social network sono studiati e progettati per creare dipendenza: sfruttano le vulnerabilità psicologiche, si insinuano nei labirinti della corteccia cerebrale dove c’è la noia e l’attaccano con la scarica di dopamina che scaturisce dal like, dal tag, da ogni segnale che rimbalza sui nostri alter-ego digitali.

Pensavamo che il computer cattivo fosse Hal 9000 che delira, gracchia e lampeggia. No, il robot cattivo è il nostro migliore amico, la nostra faccina su Facebook, l’algoritmo che ci sta dietro e che sceglie cosa dobbiamo pensare e comprare. Nel libro di Rovelli in questi giorni in cima alle classifiche, l’entusiasmo del ragazzo Heisenberg che rivoluzionò la scienza “scoprendo“ la teoria dei quanti, che è alla base degli algoritmi di cui sopra, è poesia. "Vorrei cancellarmi da Instagram, ma non ci riesco", dice la ragazza alle amiche. Non è poesia, ma è sconforto ritrovarsi in mezzo a un milione di cosmologie individuali digitali, con nessuna che contiene la parola salvezza.