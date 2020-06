Il rischio di dare i numeri. Da più di due mesi il bollettino della Protezione Civile è diventato la nostra bussola. Non solo nostra, a dir la verità, visto che il governo ha deciso di chiudere il Paese, sulla base proprio di quei numeri: contagiati, morti, ricoveri in terapia intensiva, Rt, Rzero, eccetera eccetera. E così ogni giorno il bollettino, sempre più atteso, è riuscito a sostituire perfino le previsioni del tempo nelle nostre ricerche quotidiane, tra giornali, siti internet e tv.

Ora l’Accademia dei Lincei mette in discussione il modo in cui sono stati dati quei numeri. E il rischio di aver dato i numeri, non nel senso meccanico dell’azione, ma in quello di aver fornito cifre e dati fuorvianti sulla diffusione del Coronavirus, anzi sulla sua ritirata, è assai concreto.

Flashback: ci ricordiamo bene le conferenze del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli (a proposito, dove è finito?), che nei primi appuntamenti urbi et orbi forniva qualsiasi tipo d’indicazione utile a capire che cosa ci fosse dietro a quei numeri. A partire dall’età dei contagiati e dei ricoverati, di chi finiva in terapia intensiva per arrivare alle eventuali patologie di chi moriva per il Coronavirus (e non di Coronavirus). Qui, non è questione di fare del negazionismo. Nessuno, sano di mente, può pensare minimamente di negare quale enorme tragedia sia stata il Coronavirus. Però anche i numeri, soprattutto in questa fase, un po’ come chiede l’Accademia dei Lincei, andrebbero quanto meno contestualizzati nello spazio-tempo e spiegati.

Un esempio e qualche domanda. Ci sono ancora contagiati, ma quanto sono (ancora) gravi questi contagiati e soprattutto a quando risale il contagio? Se le terapie intensive, numeri alla mano, continuano (per fortuna) a far registrare sempre più dimissioni, chi è contagiato verosimilmente ha sintomi lievi o addirittura non li ha affatto: e quindi in quale fase del virus siamo? Di certo non in quella tragica di qualche settimana fa. Ecco perché si rischia di dare i numeri.