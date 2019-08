Perché Salvini ha aperto la crisi adesso e non due mesi fa dopo aver vinto le elezioni? Perché due mesi fa sarebbe stato uno strappo frutto soltanto del ribaltamento dei rapporti di forza, mentre il voto sul Tav ha certificato in Parlamento la fine della maggioranza gialloverde, dopo una serie di contrasti che mai s’erano visti nella pur tormentata storia repubblicana. Nonostante il tentativo del M5S di tener fuori il governo dalla propria mozione, sarebbe stato difficile far sopravvivere un gabinetto alla smentita di una posizione del presidente del Consiglio da parte del partito di maggioranza che lo ha espresso.

Eppure il rifiuto delle dimissioni da parte di Conte, la sua richiesta di una sfiducia parlamentare per opera della Lega e la durezza delle sue parole contro Salvini confermano che il suo avversario politico non è il partito che ne ha bocciato la posizione sul Tav (“Costa più non completarla”) , ma quello che l’ha promossa. Paradossi ai quali ormai siamo abituati. E adesso? Il governo cadrà in Parlamento dopo Ferragosto e gli apparenti timori di Salvini su un ribaltone Pd-5 Stelle non sembrano fondati.

È difficile che un uomo prudente come Zingaretti metta la testa sul ceppo di una maggioranza troppo problematica. Si andrà quindi alle elezioni. Qui il rituale italiano è di una lunghezza insopportabile e il voto all’estero impedisce di ridurre a 45 il termine dei 60 giorni. Perciò forse si voterà proprio quel 27 ottobre che è il termine per presentare alla Commissione europea la nuova legge di bilancio. Quale legge? Chi la firmerà? Quale governo porterà il Paese alle elezioni? Cominciamo dalla fine.

Il M5S (e non solo) non vuole che Salvini faccia la campagna elettorale da ministro dell’Interno. Questo significa sostituire l’attuale governo con un altro. Non è mai accaduto, salvo che nel 1987. La Dc di De Mita e i repubblicani di Spadolini negarono a Craxi di gestire le elezioni anticipate formando un governo farlocco a guida Fanfani (presidente del Senato) che provvidero essi stessi a bocciare per andare al voto. Ma non si trattò se non in minima parte di un governo tecnico, visto che 20 ministri su 24 erano democristiani. Non abbiamo idea di che cosa deciderà il presidente della Repubblica. Un governo di minoranza guidato dallo stesso Conte con l’incarico di impedire che dal primo gennaio l’Iva passi dal 23 al 25,2 e dal 10 a 13 per cento, visto che in Europa la sola Ungheria l’ha più alta di noi? Gli economisti della Lega dicono che non sarebbe difficile trovare i 23 miliardi per chiudere questa prima partita.

Il grosso della manovra la farebbe dopo le elezioni il nuovo governo: a guida Salvini, se i sondaggi hanno un senso. E quello è un capitolo tutto da scrivere. Certo, i lunghissimi tempi della crisi andrebbero chiariti al più presto e anche le prospettive dei conti pubblici. Ieri la Borsa di Milano è andata a picco e lo spread è salito di trenta punti. Non possiamo permetterci che la campagna elettorale lo proietti fuori controllo, anche se i Mercati dovrebbero tener conto che un nuovo governo dovrebbe avere la stabilità che questo non ha avuto.