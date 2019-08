Comunque vada a finire (con una crisi vera, con un mezzo-rimpasto o con un’altra sceneggiata a uso social) una cosa è certa: il governo del contratto giallo-verde si è liquefatto sulla Tav a Palazzo Madama all’ombra dei 40 gradi di una torrida mattinata d’agosto.

La liquefazione dell’esecutivo grillino-leghista e della maggioranza che lo sostiene è nei fatti, nella sua plasticità. Basta metterli in fila: la spaccatura clamorosa dei due partiti nel voto su un passaggio-chiave della politica economica, infrastrutturale e anche estera del Paese; l’assenza, altrettanto plateale, del Presidente del Consiglio dall’aula del Senato; i pareri opposti dati a nome del governo da due esponenti, uno del Carroccio e un altro del Movimento.

Che altro doveva o dovrebbe in astratto accadere per certificare in maniera conclamata la fine del governo attuale e l’apertura della crisi? Niente. Eppure, nel mondo anomalo e stravagante della politica italiana dell’ultimo anno, lo scenario più lineare non è detto che sia il più probabile.

Nella estenuante partita a poker tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte siamo all’ultima mano (almeno di questa fase) e solo nelle prossime ore capiremo e scopriremo se la giocata di Sabaudia del leader leghista segni davvero la chiusura del match o se si tratti di un altro mezzo punto.

Ma questa volta il gioco non potrà finire più o meno pari e patta. Se dovesse concludersi anche solo con la cacciata di Danilo Toninelli e di qualche altro ministro grillino indigesto al vicepremier, non saremmo di fronte al consueto, borbonico, "facite ammuina". Da un lato, i grillini uscirebbero nuovamente e irrimediabilmente umiliati dal diktat di Salvini, con tutti gli effetti destabilizzanti per il Movimento. Dall’altro, ci troveremmo, comunque sia, ad assistere di fatto alla nascita di un nuovo governo a trazione interamente leghista, con la definitiva rottamazione di quel "contratto" (e della relativa maggioranza) che doveva essere il confine delle concessioni grilline e che si è rivelato, invece, il benchmark della progressiva resa. E, dunque, se non l’inizio della loro fine, forse davvero la fine della loro fine.