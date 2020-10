Otto ore e passa in auto al drive in per conquistare un tampone in uno dei piazzali delle periferie romane. La caccia (vana) a una dose di vaccino anti-influenzale in una qualsiasi farmacia della Penisola. Il concreto rischio di carenza di posti letto dedicati alla cura dei ricoverati per Coronavirus negli ospedali campani. Tre flash dalle giornate della seconda ondata che non lasciano presagire niente di buono per le settimane che verranno e che, per questo, pongono molti interrogativi su come governo e regioni si siano preparati, per dirla con le metafore belliche del commissario Domenico Arcuri, alla battaglia dell’autunno e dell’inverno sul fronte avanzato del ritorno della pandemia.

Lasciamo perdere le distonie (per usare un eufemismo) che da qualche settimana registriamo ai vertici del Ministero della Salute (con ben tre protagonisti, tra Ministro, vice e sottosegretaria, che spesso si contraddicono tra loro nelle stesse ore), quando sarebbe provvidenziale avere una voce sola, univoca e netta. Lasciamo anche da parte lo scollamento, sempre più evidente, tra governo e Parlamento e tra governo e regioni, che appaiono procedere in ordine sparso più che nella prima fase.

E però sui fondamentali sarebbe stato utile attrezzarsi per tempo e non farsi cogliere impreparati. E invece, per cominciare dai tamponi, siamo di fronte a situazioni emergenziali per una pratica che doveva e poteva essere organizzata con puntuale efficacia. In alcune regioni, come il Lazio, si è costretti a stare in fila per ore per ottenere di essere testati: il che non è propriamente una passeggiata di salute per persone con sintomi o per persone che temono di essere contagiate.

E, dunque, Nicola Zingaretti, come governatore della regione, farebbe bene a darsi una mossa per rimediare: e non con la scorciatoia dei test rapidi presso i medici di base che rischia di essere, per le condizioni stesse degli studi, una toppa peggiore del buco.

Non è molto differente la vicenda della scarsità assoluta dei vaccini anti-influenzali. Per mesi abbiamo ascoltato appelli e sollecitazioni a vaccinarci come arma ulteriore anti-Coronavirus. Peccato, però, che nessuno, né il Ministero della Salute né le regioni, abbia provveduto ad acquistare i vaccini nelle quantità necessarie a soddisfare una richiesta che si poteva ipotizzare di massa fin da giugno scorso. E oggi manca poco per ritrovarci al mercato nero delle dosi.

Insomma, il prevedere per provvedere non è stata la cifra dell’azione del governo degli ultimi mesi. Di sicuro è stato molto meno complesso gestire la crisi a colpi di lockdown.