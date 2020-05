Nello stesso giorno in cui la Corte costituzionale tedesca interviene a gamba tesa sulla politica di aiuti della Bce, in Italia si continua a discettare sulle 50 sfumature dell’assistenzialismo spinto. Per carità, di fronte a una crisi improvvisa e feroce, occorre fare di tutto per salvare i redditi, evitare la perdita dei posti di lavoro e sostenere le imprese. Non avendo soldi, e sapendo che i risparmi da spending review sono solo un esercizio verbale, il governo ha deciso di alzare il debito come mai prima si era osato, di sforare ogni criterio nel rapporto tra deficit e pil, per immettere _ finora solo sulla carta _ denaro nell’economia.

Ma l’operazione regge solo se l’intervento dello Stato sarà interpretato dai mercati e dai partner europei come un rilancio dell’economia e non come l’ennesimo tentativo di tamponare una crisi. E’ l’occasione per tagliare la burocrazia, accorciando il gioco dell’oca che trasforma ogni opera pubblica in una gimkana. Ad Anas servono mediamente 8 anni per avviare un cantiere. Inutile finanziare opere accumulando debito se si comincia a lavorare nel 2028. Magari arriveranno anche soldi dall’Europa, ma non facciamoci illusioni, resteranno debiti. E l’interesse sui debiti si misura con la fiducia che sapremo dare. Moody’s e Standard & Poor’s per ora ci hanno graziato, non così Fitch. Ma ci aspettano al varco.

Invece di pensare al reddito di cittadinanza o ad accorciare l’orario di lavoro con salario invariato garantito dallo Stato (parole della task force del ministero dell’Innovazione), è meglio evitare di spaventare i mercati e ragionare su come aumentare la produttività, per rendere l’Italia un posto dove si può investire e lavorare. I grillini e una parte della sinistra pensano che le nazionalizzazioni siano la soluzione. Eppure abbiamo già dimostrato che lo Stato gestore in Italia non brilla. Meglio un Stato regolatore, capace di sfoltire bizantinismi e accelerare la spesa incagliata. Un esempio: i fondi Cipe per infrastrutture previsti nel 2017 (parecchi miliardi) e stanziati nel 2018, sono fermi perché manca il decreto dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture.

Mamma Bce finora è stata al nostro fianco, ma i fratelli maggiori tedeschi cominciano a innervosirsi. In marzo la Bce ha acquistato 12 miliardi di titoli di Stato italiani e due miliardi in Bund. A Berlino se ne sono accorti. Serve coraggio riformatore, quindi. Altrimenti venerdì all’Eurogruppo avremo la solita lezione nel momento in cui si parlerà dei criteri e delle condizioni del fondo salva Stati. Dobbiamo meritare di avere ragione quando gridiamo che l’Europa è sorda ai nostri bisogni.