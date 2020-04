Ci voleva tanto? No, diciamo, ci volevano settimane per capire che la situazione in Lombardia (36mila attualmente positivi) non è minimamente paragonabile a quella dell’Umbria (296), della Sardegna (780), del Friuli (1.200) e di altre regioni italiane, che hanno lo stesso numero di contagiati di un caseggiato di Milano? Finalmente ieri il governo ha preso atto di quello che era noto a tutti, e per bocca del ministro Francesco Boccia ha spiegato che dopo il 18 maggio "conteranno le differenze territoriali", un modo un po’ sfumato per dire che Conte sta prendendo in considerazione l’ipotesi di una ripartenza a macchia di leopardo. Sempre però che dopo il 18 maggio in quelle regioni rimaste quasi indenni al virus ci sia un parrucchiere, un barista, un artigiano ancora in vita, che non sia invece morto con il fegato avvelenato per la rabbia di dover, lui, stare chiuso dentro casa a impoverirsi perché un suo collega a Bergamo o Brescia è nei guai con il Coronavirus.

La scelta di procedere per zone era già stata proposta al presidente del Consiglio a metà marzo, e fu scartata. Non senza qualche ragione, perché la pandemia era all’inizio e non si capiva come si sarebbe evoluta. C’era la paura che il sud e la sua scassatissima sanità si infettassero, questa la motivazione ufficiale, e c’era anche il timore di non voler concedere a nessuna regione vantaggi competitivi con le altre. Ragione meno comprensibile. Adesso la situazione è diversa, e mentre alcune realtà faticano a uscire dall’emergenza altre ne sono rimaste quasi indenni. Non si è ben capito come, ma è così. E sarebbe un errore non prenderne atto, mettendo finalmente in pratica un federalismo virtuoso, coordinato e premiante, centralizzato ma non centralistico, il contrario insomma di quel confusionario modello fai-da-te, sfuggito di mano a molti, finora visto in questa crisi. Uno per tutti, tutti per uno è la regola di comportamento per uscire dalle emergenze. Finora si era visto solo il tutti contro tutti.