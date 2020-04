Se la sola strategia che si intravede è la strategia della paura, non stiamo messi per niente bene. Con 15 task force per 400 consulenti ci saremmo aspettati che il Premier avesse tirato fuori un piano organico e articolato per la benedetta fase due. E, invece, ci siamo trovati di fronte alla più elementare delle non scelte: si prolunga di fatto il lockdown e poi si vede. Eppure, per chi ha l’immodesta ambizione di considerarsi la guida illuminata di un Paese nel mezzo di una terribile tragedia, tornano fertili e congeniali le parole di Aldo Moro: "Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo".

Ma, incalzava il presidente della Dc nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari, "non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà".

Dunque, quella "responsabilità" che si chiede ai cittadini (e che questi ultimi stanno ampiamente dimostrando), occorre che l’abbiano anche e innanzitutto Giuseppe Conte e i suoi ministri. E la prima delle responsabilità è quella di decidere. Non può essere la paura a dettare la paralisi, così come la politica non può delegare tutto alla scienza.

E così torniamo punto e daccapo: pur con tutte le imponderabilità delle circostanze, dopo settimane di annunci e di attese alimentate dalla mitologia della fase due, non poteva e non può mancare un piano per la ripartenza: lo si può articolare per aree geografiche, per fasce di età o di fragilità; lo si può accompagnare con rigorose regole di protezione e prevenzione, come mascherine, tamponi, sieri, app per il tracciamento e altri dispositivi; lo si può rendere flessibile e modulabile in corsa in senso restrittivo a seconda dell’evoluzione della situazione. Ma non si può fare la cosa più semplice e banale di tutte nella condizione più complessa: agire senza responsabilità sotto l’impulso della paura e prolungare la segregazione. Non si può fare perché è devastante sul piano civile ed economico e, prima, ancora, su quello della tenuta psico-sociale del Paese. Mentre quello che ci attendiamo da chi deve decidere è di "essere coraggioso e fiducioso al tempo stesso" per dare a noi fiducia e coraggio.